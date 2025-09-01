ETV Bharat / sports

4 ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਰੋੜਪਤੀ, ICC ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ - WOMENS WORLD CUP PRIZE MONEY

ICC womens world cup 2025: ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ 13ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ 4.48 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (39.55 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ICC announces WOMENS WORLD CUP PRIZE MONEY
ICC ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2025 at 9:01 PM IST

2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICC) ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 13.88 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (122.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 297 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੁਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ICC ਪੁਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੋ ICC ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

WOMENS WORLD CUP PRIZE MONEY
ICC ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ (ICC)

ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ?

ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ 13ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ 4.48 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (39.55 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 1.32 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ 239 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ 2.24 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (19.77 ਕਰੋੜ) ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ 1.12 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (9.88 ਕਰੋੜ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ $34,314 ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ $700,000 ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ $280,000 ਮਿਲਣਗੇ।

ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ

2025 ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਆਈਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਲ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।'

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICC) ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 13.88 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (122.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 297 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੁਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ICC ਪੁਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੋ ICC ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

WOMENS WORLD CUP PRIZE MONEY
ICC ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ (ICC)

ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ?

ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ 13ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ 4.48 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (39.55 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 1.32 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ 239 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ 2.24 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (19.77 ਕਰੋੜ) ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ 1.12 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (9.88 ਕਰੋੜ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ $34,314 ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ $700,000 ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ $280,000 ਮਿਲਣਗੇ।

ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ

2025 ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਆਈਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਲ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।'

For All Latest Updates

TAGGED:

ICC WOMENS WORLD CUP 2025PRIZE MONEYਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025ਰਿਕਾਰਡ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀWOMENS WORLD CUP PRIZE MONEY

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ! ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ!

ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਰਦ? ਜਾਣ ਲਓ ਵਜ੍ਹਾਂ, ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.