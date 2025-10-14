ETV Bharat / sports

"ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ" ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਦੀ ਸੱਟ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 82.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

cricketer Sreesanth injury insurance claim
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ (IANS)
Published : October 14, 2025 at 10:13 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCDRC) ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2012 ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਸ. ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ₹82.80 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCDRC) ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ) IPL 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ।" ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗਾ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਰੌਨੀ ਓਮਨ ਜੌਨ ਦੁਆਰਾ ਕੈਵੀਏਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।" ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗਾ।

NCDRC ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਇਲ ਮਲਟੀਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਮ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਦੇ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਇਲ ਮਲਟੀਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਫਰਮ ਤੋਂ ₹8.70 ਕਰੋੜ ਦਾ "ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਸੱਟ

NCDRC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਰਾਇਲ ਮਲਟੀਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2012 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ, ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਕਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

2012 ਦੇ IPL ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 28 ਮਾਰਚ, 2012 ਤੋਂ 28 ਮਈ, 2012 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ। NCDRC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸੱਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਨੂੰ 2012 ਦੇ IPL ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012 ਨੂੰ, ਰਾਇਲ ਮਲਟੀਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ₹82.80 ਲੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਸੱਟ ਸੀ

NCDRC ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਸੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਇਲ ਮਲਟੀਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਸੰਤ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਮਲਟੀਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ₹82.80 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

