ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੁੱਕ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨਾ! ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਲੁੱਕ ਬਦਲੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ।
Published : September 6, 2025 at 7:41 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯੂਏਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੁੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਰਦਿਕ
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- 'New Me!'
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੁੱਕ ਕਿਸੇ ਪੌਪ ਗਾਇਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।
ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਲੁੱਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਨਿਊ ਮੀ'। ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਰਦਿਕ ਦੇ ਵਾਲ ਸੈਂਡੀ ਬਲਾਂਡ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਟੀਮ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਿਡਾਰੀ
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਅਤੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਧਮਾਲ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 114 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 90 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 1812 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 135 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 95 ਛੱਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ 102 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 94 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।