ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਕਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ - Cricketer congratulated Jay Shah

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰਮੀ, ਲੋਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਹ - Lack Of Water In The Body