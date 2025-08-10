Essay Contest 2025

ਗਿੱਲ, ਪੰਤ, ਰਾਹੁਲ, ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਜਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ - TEST JERSEYS AUCTIONED

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੀ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਗਿੱਲ, ਪੰਤ, ਰਾਹੁਲ, ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਜਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2025 at 12:25 PM IST

Gill jersey auctioned: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੀ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ। ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਖੇਡੀ ਗਈ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ, 'ਰੈੱਡ ਫਾਰ ਰੂਥ' ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਲਾਮੀ

ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਰੂਥ ਸਟ੍ਰਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਐਂਡਰਿਊ ਸਟ੍ਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਰਗੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਫਾਰ ਰੂਥ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਰਿਟੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਗਿੱਲ ਦੀ ਜਰਸੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਾ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜਰਸੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ। ਗਿੱਲ ਦੀ ਜਰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਜਰਸੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 4,600 GBP (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪੌਂਡ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗਿੱਲ ਦੀ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 754 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸਦੀ ਜਰਸੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈ

ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀ ਜਰਸੀ (4.94 ਲੱਖ) ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਦੀ ਜਰਸੀ (4.94 ਲੱਖ) ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਜਰਸੀ (4.70 ਲੱਖ), ਜੋ ਰੂਟ ਦੀ ਜਰਸੀ 4.47 ਲੱਖ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀ ਜਰਸੀ 1.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈ। ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ GBP 28,830 (ਲਗਭਗ 33.9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।

ਗਿੱਲ, ਪੰਤ, ਰਾਹੁਲ, ਜਡੇਜਾ ਅਤੇ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਜਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

