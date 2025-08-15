ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਿਕੋਲਸ ਸਲਦਾਨ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਲਦਾਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 2066 ਦੌੜਾਂ
ਨਿਕੋਲਸ ਸਲਦਾਨ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ 57 ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 2066 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 142 ਦੌੜਾਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 30.83 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 9 ਵਾਰ ਅਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 42 ਕੈਚ ਵੀ ਲਏ।
ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 138 ਵਿਕਟਾਂ
ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਕੋਲਸ ਸਲਦਾਨ੍ਹਾ ਨੇ 57 ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 138 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 41 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ 6 ਵਾਰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ।
ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਜਨਮ
ਨਿਕੋਲਸ ਸਲਦਾਨ੍ਹਾ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਜੂਨ 1942 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ। ਉਸਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈੱਗ-ਬ੍ਰੇਕ ਗੂਗਲੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ।
ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਕੋਲਸ ਸਲਦਾਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਨਿਕੋਲਸ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਲਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।' ਸਲਦਾਨ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਲਰਾਉਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।