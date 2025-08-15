ETV Bharat / sports

ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ, 6 ਵਾਰ ਲਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਵਿਕਟਾਂ - CRICKETER PASSES AWAY

ਨਿਕੋਲਸ ਸਲਦਾਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2066 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ 138 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

NICHOLAS SALDANHA PASSES AWAY
ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2025 at 12:20 PM IST

2 Min Read

ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਿਕੋਲਸ ਸਲਦਾਨ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਲਦਾਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 2066 ਦੌੜਾਂ

ਨਿਕੋਲਸ ਸਲਦਾਨ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ 57 ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 2066 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 142 ਦੌੜਾਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 30.83 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 9 ਵਾਰ ਅਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 42 ਕੈਚ ਵੀ ਲਏ।

NICHOLAS SALDANHA PASSES AWAY
ਨਿਕੋਲਸ ਸਲਦਾਨਹਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ (Pic credits MCA)

ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 138 ਵਿਕਟਾਂ

ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਕੋਲਸ ਸਲਦਾਨ੍ਹਾ ਨੇ 57 ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 138 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 41 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ 6 ਵਾਰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ।

ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਜਨਮ

ਨਿਕੋਲਸ ਸਲਦਾਨ੍ਹਾ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਜੂਨ 1942 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ। ਉਸਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈੱਗ-ਬ੍ਰੇਕ ਗੂਗਲੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ।

ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਕੋਲਸ ਸਲਦਾਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਨਿਕੋਲਸ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਲਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।' ਸਲਦਾਨ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਲਰਾਉਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।

ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਿਕੋਲਸ ਸਲਦਾਨ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਲਦਾਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 2066 ਦੌੜਾਂ

ਨਿਕੋਲਸ ਸਲਦਾਨ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ 57 ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 2066 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 142 ਦੌੜਾਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 30.83 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 9 ਵਾਰ ਅਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 42 ਕੈਚ ਵੀ ਲਏ।

NICHOLAS SALDANHA PASSES AWAY
ਨਿਕੋਲਸ ਸਲਦਾਨਹਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ (Pic credits MCA)

ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 138 ਵਿਕਟਾਂ

ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਕੋਲਸ ਸਲਦਾਨ੍ਹਾ ਨੇ 57 ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 138 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 41 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ 6 ਵਾਰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ।

ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਜਨਮ

ਨਿਕੋਲਸ ਸਲਦਾਨ੍ਹਾ ਦਾ ਜਨਮ 23 ਜੂਨ 1942 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ। ਉਸਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈੱਗ-ਬ੍ਰੇਕ ਗੂਗਲੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ।

ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਕੋਲਸ ਸਲਦਾਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਨਿਕੋਲਸ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਲਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।' ਸਲਦਾਨ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਲਰਾਉਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHARASHTRA CRICKETER PASSES AWAYNICHOLAS SALDANHA PASSES AWAYਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਿਕੋਲਸ ਸਲਦਾਨ੍ਹਾਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰCRICKETER PASSES AWAY

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ E20 Fuel ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ?

ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜਿਆ 36 ਅਰਬ ਸੂਰਜ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲੈਕਹੋਲ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.