ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਟੇਲਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ - BRENDAN TAYLOR RETURNS

ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਟੇਲਰ 'ਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

BRENDAN TAYLOR RETURNS
ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਟੇਲਰ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 7:09 PM IST

ZIM vs NZ 2nd Test: ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਬੁਲਾਵਾਯੋ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਟੇਲਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਟੇਲਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੇਲਰ ਨੇ 107 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 44 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਟੇਲਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ

2021 ਵਿੱਚ, ਟੇਲਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਚ ਫਿਕਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਟੇਲਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਟੇਲਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।

BRENDAN TAYLOR RETURNS
ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਟੇਲਰ (IANS PHOTO)

ਟੇਲਰ 'ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ 39 ਸਾਲਾ ਟੇਲਰ 'ਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੇਲਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ $15,000 ਲਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਟੇਲਰ ਨੂੰ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ

ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਗਿਵਮੋਰ ਮਾਕੋਨੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।

ਟੇਲਰ ਨੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਟੇਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?" ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।

ਟੇਲਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਲਈ 205 ਵਨਡੇ, 45 ਟੀ-20 ਅਤੇ 34 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਚ ਉਸਦਾ 35ਵਾਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਬਿਊ ਵਰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ।

