ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਫੈਬੀਓ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਣਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ - FABIO WORLD RECORD

ਫਲੂਮਿਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਫੈਬੀਓ ਨੇ ਕੋਪਾ ਸੁਡਾਮੇਰਿਕਾਨਾ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

FABIO WORLD RECORD
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਫੈਬੀਓ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 22, 2025 at 12:14 PM IST

2 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਲੂਮਿਨੈਂਸ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਫੈਬੀਓ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਪਾ ਸੁਦਾਮੇਰੀਕਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਡੀ ਕੈਲੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ 2-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਫਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਲਿਸਬਨ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ, ਜੁਵੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਲ ਨਾਸਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1283 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ।

ਫੈਬੀਓ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ

ਫੀਫਾ ਅਤੇ ਕੌਨਮੇਬੋਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਲੂਮਿਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਉਸਦਾ 1391ਵਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੈਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ 'ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ 1391ਵੇਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੈਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੀਟਰ ਸ਼ਿਲਟਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਫੈਬੀਓ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, 'ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ'। ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੋਚ ਰੇਨਾਟੋ ਗੌਚੋ ਨੇ 44 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ'। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਘਰੇਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਫੈਬੀਓ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੋਲਕੀਪਰ ਹੈ।

ਫੈਬੀਓ ਕੌਣ ਹੈ ?

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਉਨੀਓ ਬਾਂਡੇਇਰਾਂਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਸਕੋ ਦਾ ਗਾਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 150 ਮੈਚ ਖੇਡੇ। ਉਸਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕਰੂਜ਼ੇਰੋ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 2005 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 976 ਮੈਚ ਖੇਡੇ।

ਫਿਰ ਉਹ ਫਲੂਮਿਨੈਂਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਡੀ ਕੈਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਕਲੱਬ ਲਈ ਉਸਦਾ 235ਵਾਂ ਮੈਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਕੋਪਾ ਲਿਬਰਟਾਡੋਰਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

