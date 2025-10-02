ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ, ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ-11 ਜਾਣੋ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਕਰਨਗੇ।
Published : October 2, 2025 at 8:49 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਅੱਜ, 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਭਾਰਤ-ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ:
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 100 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 30 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 23 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 47 ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 16 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 13 ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
'ਘਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ'
ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਹਰੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ 4-5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਘਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਤੇ ਟਾਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 347 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਸਕੋਰ 353 ਹੈ। ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਸਕੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 15 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੂਜੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ-ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਭਾਰਤ: ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ।
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼: ਟੇਗਨਾਰਿਨ ਚੰਦਰਪਾਲ, ਕੇਵਲਨ ਐਂਡਰਸਨ, ਐਲਿਕ ਅਥਾਨੇਸ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਡਬਲਯੂਕੇ), ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼, ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼, ਖੈਰੀ ਪੀਅਰੇ, ਜੋਮੇਲ ਵਾਰਿਕਨ, ਐਂਡਰਸਨ ਫਿਲਿਪ, ਜੇਡੇਨ ਸੀਲਸ।