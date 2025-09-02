ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ 3 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 3 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਮਿੰਸ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿੰਸ ਦੇ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿੰਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
A significant blow to Australia's #Ashes preparation as skipper Pat Cummins suffers an injury setback: https://t.co/MG6DXT3Usk pic.twitter.com/LMJsbBOP7k— cricket.com.au (@cricketcomau) September 2, 2025
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 95.1 ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 32 ਸਾਲਾ ਕਮਿੰਸ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟੀਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਕਮਿੰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਮਤ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸਦੀ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ'।
ਕਮਿੰਸ ਦੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਮਿੰਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ ਦਾ ਕਰੀਅਰ
ਕਮਿੰਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ 71 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 309 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ 90 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 143 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਕਮਿੰਸ ਨੇ 57 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 66 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 1548, ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 537 ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 158 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।