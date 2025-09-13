ETV Bharat / sports

ਟੀ 20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ 300 ਪਾਰ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼

ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 304 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ 158 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।

ENG VS SA 2ND T20
ਟੀ 20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ 300 ਪਾਰ (x @ICC)
Published : September 13, 2025 at 11:25 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਡਕਵਰਥ ਲੁਈਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 13 ਸਤੰਬਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 304 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ 16.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 158 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ।

ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ:

ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 146 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 137 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ 135 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਟੀਮ:

ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ।

ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ T20I ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ

  • 304/2 ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ 2025
  • 297/6 ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 2024
  • 283/1 ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ 2024
  • 278/3 ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 2019
  • 267/3 ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤਰੌਬਾ 2023

ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ

  • 344/4 ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਨਾਮ ਗੈਂਬੀਆ, ਨੈਰੋਬੀ 2024
  • 314/3 ਨੇਪਾਲ ਬਨਾਮ ਮੰਗੋਲੀਆ, ਹਾਂਗਜ਼ੂ 2023
  • 304/2 ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ 2025
  • 297/6 ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਹੈਦਰਾਬਾਦ 2024
  • 286/5 ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਨਾਮ ਸੇਸ਼ੇਲਸ, ਨੈਰੋਬੀ 2024

ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਰੀ:

ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਨੇ 60 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾਬਾਦ 141 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ 119 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ:

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਨੇ 39 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਨਾਟਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ ਦਾ 42 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ।

ਬਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ:

ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 83 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਟਲਰ ਨੇ 18 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੀਅਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ (17 ਗੇਂਦਾਂ) ਅਤੇ ਮੋਈਨ ਅਲੀ (16 ਗੇਂਦਾਂ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ।

ਲੜੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ:

ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਐਤਵਾਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਟਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

PHIL SALT HUNDREDT20 MATCH RESULTENGLAND LARGEST VICTORYਇੰਗਲੈਂਡ 300 ਪਾਰENG VS SA 2ND T20

