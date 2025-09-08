ETV Bharat / sports

ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦਰੜਿਆ

ਵਡਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾਨਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ENGLAND CREATE HISTORY
ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ (ANI)
By ANI

Published : September 8, 2025 at 9:00 AM IST

Updated : September 8, 2025 at 9:21 AM IST

ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ (ਯੂਕੇ): ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ,ਰੋਜ਼ ਬਾਊਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 342 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮਾਸਟਰਕਲਾਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਆਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਾਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ।

'ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ'

ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 414/5 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਰੀਕੀ ਟੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸਕੋਰਬੋਰਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਢਹਿ ਗਿਆ, 20.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 72 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਟੀਮ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ 1993 ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 69 ਦੌੜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ 83 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਦੋ ਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ, 2008 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਟ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਫੋਰਡ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ। ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ 99 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

'ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਦਰਜ'

ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ, ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਪੈਲ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਆਰਚਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੌਂ ਓਵਰਾਂ ਦੌਰਾਨ 4/18 ਅੰਕੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੇਡਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਦਿਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ 3/13 ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਇਡਨ ਕਾਰਸੇ ਨੇ 2/33 ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਟੀਆਜ਼ ਲਈ ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼ 20 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਹੁਣ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਫਰਕ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 317 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ 309 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਹਰਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ 304 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 302 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਵਨਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

'ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ ਦਾ ਕਮਾਲ'

ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੈਂਕੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੋ ਰੂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 21 ਸਾਲਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਬੈਥਲ ਨੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਉਸ 82 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 110 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਔਸਤਨ 134.15। ਉਸ ਨੇ ਰੂਟ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 182 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।

'ਨੌਜਵਾਨ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'

ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਇਸ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ ਹੁਣ 15 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 40.50 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 486 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 101.88 ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ। ਉਸ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸਕੋਰ 110 ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 1,000 ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ 32 ਮੈਚਾਂ ਅਤੇ 33 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 39.92 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 1,038 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 99 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਨੌਂ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ ਅਤੇ 110 ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਵਿਡ ਗਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ 319 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ 55 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ 14 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ 14 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 36.50 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 438 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 111 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ 110 ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਆਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 1, 58 ਅਤੇ 110 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 159 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

'ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਲੜੀ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵਧਿਆ'

ਜੈਮੀ ਸਮਿਥ (48 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 62, ਨੌਂ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕੇ ਨਾਲ) ਨੇ ਬੇਨ ਡਕੇਟ (33 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 31, ਛੇ ਚੌਕਿਆਂ ਨਾਲ) ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਕੋਰ 117/2 ਸੀ। ਜੋਸ ਬਟਲਰ (32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 62*, ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕੇ ਨਾਲ) ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਜਿਸਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 12,000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 414/5 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਸੀ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਬਾਕੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇਗੀ। (ANI)

