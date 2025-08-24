ETV Bharat / sports

ਡੁਰੰਡ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ: ਨੌਰਥਈਸਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਡੁਰੰਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ - DURAND CUP FINAL 2025

ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਅਲਾਦੀਨ ਅਜਰਾਈ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

DURAND CUP FINAL 2025
ਨੌਰਥਈਸਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਡੁਰੰਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 24, 2025 at 11:58 AM IST

2 Min Read

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੌਰਥਈਸਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਐਫਸੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (23 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ 134ਵੇਂ ਡੁਰੰਡ ਕੱਪ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਨੌਰਥਈਸਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਐਫਸੀ ਨੂੰ 6-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ 12ਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ।

34 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ

ਇਹ 34 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਡੁਰੰਡ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 1989 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਡੁਰੰਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਤੀਜਾ 1896 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੁਰੰਡ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1896 ਵਿੱਚ, ਸਮਰਸੈੱਟ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਨੇ ਬਲੈਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ

ਨੌਰਥਈਸਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਨੌਰਥਈਸਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਅਲਾਉਦੀਨ ਅਜ਼ਰਾਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਸਿਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੋਲ 68ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੂਕਾ ਮਾਜਸੇਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਇਆ।

ਗੋਲਡਨ ਬਾਲ ਅਤੇ ਬੂਟ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ?

ਨੌਰਥਈਸਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਐਫਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਅਲਾਉਦੀਨ ਅਜ਼ਰਾਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਉਸਨੇ 8 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਬਾਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਵਜੋਂ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੋਵੇਂ ਜਿੱਤੇ। ਗੋਲਕੀਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਚਤ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਗਲੋਵ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡੁਰੈਂਡ ਕੱਪ 2025 ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ

  • ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ (ਗੋਲਡਨ ਬਾਲ): ਅਲਾਉਦੀਨ ਅਜਰਾਈ (ਨਾਰਥਈਸਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਐਫਸੀ)
  • ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ): ਅਲਾਉਦੀਨ ਅਜਰਾਈ (ਨਾਰਥਈਸਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਐਫਸੀ)
  • ਸਰਬੋਤਮ ਗੋਲਕੀਪਰ (ਗੋਲਡਨ ਗਲੋਵ): ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਨਾਰਥਈਸਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਐਫਸੀ)

ਨੌਰਥਈਸਟ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੱਤੀ?

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 1.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

