ETV Bharat / sports

ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਖੇਡੇ ਕੀਤਾ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ? - NEERAJ CHOPRA DIAMOND LEAGUE

ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

Neeraj Chopra
File Photo:ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2025 at 12:34 PM IST

2 Min Read

Diamond League Final 2025: ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਬੁਆਏ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ, ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਟੋਬੈਗੋ ਦੇ ਕੇਸ਼ੋਰਨ ਵਾਲਕੋਟ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜੂਲੀਅਨ ਵੇਬਰ ਨੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕਦੋਂ ਹੈ?

ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 27 ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਸਨ ਪੀਟਰਸ ਤੋਂ 0.01 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਨੀਰਜ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਨਦੀਮ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨਾਮ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੀਰਜ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਲੇਸੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।

ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਕਲਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਨੀਰਜ ਨੇ ਦੋਹਾ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 90 ਮੀਟਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਲੀਗ ਵਿੱਚ 90.23 ਮੀਟਰ ਸੁੱਟਿਆ ਪਰ ਜੂਲੀਅਨ ਵੇਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਰਜ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਵਿੱਚ 88.16 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਲੀਗ ਜਿੱਤੀ।

ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ

ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 13-21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ

ਸਾਈਲੇਸੀਆ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਰਜ ਦੇ ਦੋ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਅੰਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਨੇ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਸ਼ੌਰਨ ਵਾਲਕੋਟ 17 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਜੂਲੀਅਨ ਵੇਬਰ 15 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

Diamond League Final 2025: ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਬੁਆਏ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ, ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਟੋਬੈਗੋ ਦੇ ਕੇਸ਼ੋਰਨ ਵਾਲਕੋਟ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜੂਲੀਅਨ ਵੇਬਰ ਨੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕਦੋਂ ਹੈ?

ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 27 ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਸਨ ਪੀਟਰਸ ਤੋਂ 0.01 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਨੀਰਜ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਨਦੀਮ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨਾਮ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੀਰਜ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਲੇਸੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।

ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਕਲਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਨੀਰਜ ਨੇ ਦੋਹਾ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 90 ਮੀਟਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਲੀਗ ਵਿੱਚ 90.23 ਮੀਟਰ ਸੁੱਟਿਆ ਪਰ ਜੂਲੀਅਨ ਵੇਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਰਜ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਵਿੱਚ 88.16 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਲੀਗ ਜਿੱਤੀ।

ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ

ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 13-21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ

ਸਾਈਲੇਸੀਆ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਰਜ ਦੇ ਦੋ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਅੰਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਨੇ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਸ਼ੌਰਨ ਵਾਲਕੋਟ 17 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਜੂਲੀਅਨ ਵੇਬਰ 15 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

DIAMOND LEAGUE FINAL 2025NEERAJ CHOPRA LATEST NEWSਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗNEERAJ CHOPRA DIAMOND LEAGUE

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਪਤਾ

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਗ ਆਸਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਜਾਣੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀਂ ਉਮਰ

Hug ਜਾਂ Kiss? Meta AI ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਨ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.