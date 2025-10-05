ETV Bharat / sports

ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਅਗਾਮੀ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਗੇ ਸੰਨਿਆਸ? ਦਿੱਗਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਕੀ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ 2027 ਦੇ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ROHIT AND VIRAT ODI RETIREMENT
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 5, 2025 at 2:13 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ, ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਪਤਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਨਡੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਗੇ ਸੰਨਿਆਸ?

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ 2027 ਦੇ ਆਈਸੀਸੀ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਡੇਵਿਡ ਗੋਵਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ 2027 ਦੇ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।

ਰੋਹਿਤ-ਵਿਰਾਟ ਬਾਰੇ ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਡੇਵਿਡ ਗੋਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਭਾਵੇਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਖੇਡਣਗੇ। ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।"

ਗੋਵਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ 2027 ਦੇ ਵਨਡੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਨਡੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

