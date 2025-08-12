ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 8 ਸਾਲ ਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜਾਰਜੀਨਾ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਰਜੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜੀਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿ 'ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ,। ਜਾਰਜੀਨਾ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਜਾਰਜੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਵੈਲਰ ਜੂਲੀਆ ਚੈਫੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਗੂਠੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਕੀਮਤ $3 ਮਿਲੀਅਨ (26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਜੂਲੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ 35-ਕੈਰੇਟ ਅੰਡਾਕਾਰ-ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ।
ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ (Cristiano Ronaldo kids)
ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਚੀ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜਾਰਜੀਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੇਲਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਜੂਨੀਅਰ, ਜੁੜਵਾਂ ਈਵਾ ਅਤੇ ਮਾਟੇਓ, ਅਲਾਨਾ ਅਤੇ ਬੇਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ।
ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ
ਰੋਨਾਲਡੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸੀਪੀ, ਮੈਨਚੇਸਟਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਜੁਵੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਅਲ ਨਾਸਰ ਲਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰਵਰਡ ਨੇ ਕਲੱਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 794 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 253 ਅਸਿਸਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ 138 ਗੋਲ ਅਤੇ 45 ਅਸਿਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।