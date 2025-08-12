ETV Bharat / sports

8 ਸਾਲ ਡੇਟਿੰਗ, 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਹੁਣ 26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ - CRISTIANO RONALDO KIDS

8 ਸਾਲ ਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇਕੇ ਪਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

RONALDO PROPOSES HIS GIRLFRIEND
ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ 26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ (Georgina insta)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2025 at 5:19 PM IST

2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 8 ਸਾਲ ਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜਾਰਜੀਨਾ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਰਜੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜੀਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿ 'ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ,। ਜਾਰਜੀਨਾ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

Ronaldo proposes to his girlfriend after 9 years with a diamond ring worth Rs 26 crore
ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ (AFP PHOTO)

ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜਾਰਜੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਵੈਲਰ ਜੂਲੀਆ ਚੈਫੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਗੂਠੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਕੀਮਤ $3 ਮਿਲੀਅਨ (26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਜੂਲੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ 35-ਕੈਰੇਟ ਅੰਡਾਕਾਰ-ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ।

ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ (Cristiano Ronaldo kids)

ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਚੀ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜਾਰਜੀਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੇਲਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਜੂਨੀਅਰ, ਜੁੜਵਾਂ ਈਵਾ ਅਤੇ ਮਾਟੇਓ, ਅਲਾਨਾ ਅਤੇ ਬੇਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ।

Ronaldo proposes to his girlfriend after 9 years with a diamond ring worth Rs 26 crore
ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ (AFP PHOTO)

ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ

ਰੋਨਾਲਡੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸੀਪੀ, ਮੈਨਚੇਸਟਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਜੁਵੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਅਲ ਨਾਸਰ ਲਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰਵਰਡ ਨੇ ਕਲੱਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 794 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 253 ਅਸਿਸਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ 138 ਗੋਲ ਅਤੇ 45 ਅਸਿਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Ronaldo proposes to his girlfriend after 9 years with a diamond ring worth Rs 26 crore
ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ (AFP PHOTO)

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 8 ਸਾਲ ਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜਾਰਜੀਨਾ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਰਜੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜੀਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿ 'ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ,। ਜਾਰਜੀਨਾ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

Ronaldo proposes to his girlfriend after 9 years with a diamond ring worth Rs 26 crore
ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ (AFP PHOTO)

ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜਾਰਜੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਵੈਲਰ ਜੂਲੀਆ ਚੈਫੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਗੂਠੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਕੀਮਤ $3 ਮਿਲੀਅਨ (26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਜੂਲੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ 35-ਕੈਰੇਟ ਅੰਡਾਕਾਰ-ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ।

ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ (Cristiano Ronaldo kids)

ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਚੀ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜਾਰਜੀਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੇਲਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਜੂਨੀਅਰ, ਜੁੜਵਾਂ ਈਵਾ ਅਤੇ ਮਾਟੇਓ, ਅਲਾਨਾ ਅਤੇ ਬੇਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੋਨਾਲਡੋ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ।

Ronaldo proposes to his girlfriend after 9 years with a diamond ring worth Rs 26 crore
ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ (AFP PHOTO)

ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ

ਰੋਨਾਲਡੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸੀਪੀ, ਮੈਨਚੇਸਟਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਜੁਵੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਅਲ ਨਾਸਰ ਲਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰਵਰਡ ਨੇ ਕਲੱਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 794 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 253 ਅਸਿਸਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ 138 ਗੋਲ ਅਤੇ 45 ਅਸਿਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Ronaldo proposes to his girlfriend after 9 years with a diamond ring worth Rs 26 crore
ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ (AFP PHOTO)

For All Latest Updates

TAGGED:

RONALDO GEORGINA ENGAGEMENTCRISTIANO RONALDO LATEST NEWSCRISTIANO RONALDORONALDO GIRLFRIEND GEORGINACRISTIANO RONALDO KIDS

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਮਟਰ, ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਪੁੰਗਰੀ ਕਣਕ, ਜਾਣੋ ਫਾਇਦੇ...

ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਢਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ? ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਖੁੰਬਾਂ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ? ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ...

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ? ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.