ETV Bharat / sports

ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਗਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ - ANAYA BANGAR GENDER

ANAYA BANGAR GENDER ( Anaya Bangar 'X' handle )

By ETV Bharat Sports Team Published : April 19, 2025 at 12:17 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 12:51 AM IST 2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ ਧੀ ਅਨਾਇਆ ਬਾਂਗੜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਨਾਇਆ ਬਾਂਗੜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰੀਅਨ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਪੁਨਰ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਇਆ ਬਾਂਗੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਆਪਣਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਇਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲਾਲਨਟੌਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ।

Last Updated : April 19, 2025 at 12:51 AM IST