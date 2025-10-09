ETV Bharat / sports

ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ, ਮੰਗੀ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ, ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

RINKU SINGH D COMPANY THREAT
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 9, 2025

ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਗੌੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਡੀ-ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਡੀ-ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ 5 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:57 ਵਜੇ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਕੇਆਰ ਲਈ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਿੰਕੂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਸਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲ੍ਹਾ।" ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਤ 11:56 ਵਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਮੈਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗਾ।" ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:41 ਵਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਰੀਮਾਈਂਡਰ! ਡੀ-ਕੰਪਨੀ।"

ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ

ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਨੌਸ਼ਾਦ ਨੇ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਸ਼ਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੀ-ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੌਸ਼ਾਦ 'ਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ (LOC) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਰਿੰਕੂ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ

ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਤੂ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਰਿੰਕੂ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਕੇਕੇਆਰ ਟੀਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਪਾ ਸਾਂਸਦ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ

ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਜੌਨਪੁਰ ਦੇ ਮਛਲੀਸ਼ਹਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਆ ਸਰੋਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

