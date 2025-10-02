ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ ਭੈਣ ਕੋਮਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਗਨ ਸਮਾਗਮ, ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪਾਇਆ ਭੰਗੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕੋਮਲ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ।
Published : October 2, 2025 at 8:05 PM IST|
Updated : October 2, 2025 at 8:30 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਵਿਸ਼ ਉਬਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਕੋਮਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਖੁਦ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
3 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇ ਜੀਜਾ ਲਵਿਸ਼ ਉਬਰਾਏ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸਦੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਗੇ ਗਾਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ।"
'ਕੋਮਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਲਈ ਲੱਕੀ ਚਾਰਮ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਵੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਕੋਮਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ" ਲਵਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਮਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਲਈ ਲੱਕੀ ਚਾਰਮ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਲੋਵਿਸ਼ ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਲੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੋਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
"ਮੈਂ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ।" - ਲਵਿਸ਼ ਉਬਰਾਏ
ਗੱਲਬਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲਵਿਸ਼ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੋਮਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਮਲ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜਜਬਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲ ਪਾਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।"