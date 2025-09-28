ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਖਿਡਾਰੀ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।

cricket Fans are excited for India-Pakistan final
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ (Etv Bharat & AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 28, 2025 at 3:57 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੱਜ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜੋਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਮਾਂਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਮੈਚ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ 12 ਫਾਈਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਤਸ਼ਾ (Etv Bharat)

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 2017 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਿੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟ੍ਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਭਰਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਜਤਾਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ IPCA ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਚ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਫੀ ਘਰ ਲੈਕੇ ਆਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ।

ਉਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਮਾਲ ਪਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਮਕੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।' ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨ ਵਧਾਵੇਗੀ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਾਨ

ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਚਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।'

ਫੈਨਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਟੀਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਯਾ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੂਮਰਾਹ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਪ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ।'

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 28,000 ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 25,000 ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3,000 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

