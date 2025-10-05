ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਅਗਰਕਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਸੂਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਕਪਤਾਨੀ

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਅਗਰਕਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਸੂਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਕਪਤਾਨੀ
Agarkar on Gill captaincy: ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : October 5, 2025 at 1:51 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀ-20 ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਪਤਾਨ ਰੱਖਣਾ ਲੱਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਫਾਰਮੈਟ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਪਤਾਨ ਸਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ੂਭਮਨ ਗਿੱਲ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਅਗਰਕਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
26 ਸਾਲਾ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸੀਮਤ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਗਿੱਲ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਦਾ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਿੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਲੋਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਦੋਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਪਤਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।"
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਉਪ ਕਤਪਾਨ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ(ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ
ਭਾਰਤ ਦੀ T20I ਟੀਮ: ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਉਪ ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ।