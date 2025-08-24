ETV Bharat / sports

ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ - PUJARA RETIREMENT LETTER

ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 24, 2025 at 2:09 PM IST

Pujara retirement letter: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਟੈਸਟ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਜਾਰਾ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੁਜਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ

'ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਨਮੋਲ ਮੌਕੇ, ਅਨੁਭਵ, ਉਦੇਸ਼, ਪਿਆਰ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ।

ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸ ਪੱਤਰ (Cheteshwar Pujara X handle)

ਭਾਰਤੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਾਂਗਾ।

ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸ ਪੱਤਰ (Cheteshwar Pujara X handle)

ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ, ਨੈੱਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਟੀਮ, ਅੰਪਾਇਰਾਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ, ਸਕੋਰਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

ਇਸ ਖੇਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ - ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪੂਜਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਅਦਿਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ - ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਜਾਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ!'

