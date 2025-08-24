ETV Bharat / sports

ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈਰਾਨ - CHETESHWAR PUJARA RETIRES

103 ਟੈਸਟ ਅਤੇ 5 ਵਨਡੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

CHETESHWAR PUJARA TEST CAREER
ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ (IANS)
Published : August 24, 2025 at 1:44 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (24 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪੁਜਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, 'ਭਾਰਤੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।'

ਪੁਜਾਰਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰੀਅਰ

ਪੁਜਾਰਾ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਉਸਦੇ ਸਬਰ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 36 ਸਾਲਾ ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ 103 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 43.60 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 7,195 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 35 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 206 ਨਾਬਾਦ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ 5 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 51 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ

ਪੁਜਾਰਾ ਨੂੰ 2018-19 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਪੁਜਾਰਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 521 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 1,258 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।

ਪੁਜਾਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਕਰੀਅਰ

ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਜਾਰਾ ਨੇ 278 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 21301 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ 66 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 81 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 352 ਦੌੜਾਂ ਹੈ।

CHETESHWAR PUJARA TEST CAREER
ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ (IANS)

ਪੁਜਾਰਾ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ 15ਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਪੁਜਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੀਨ ਕੋਠੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਰਵਿੰਦ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ।

2025 ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ

ਭਾਵੇਂ ਪੁਜਾਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ਵਿਨ ਅਤੇ ਰਿਧੀਮਾਨ ਸਾਹਾ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪੁਜਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਪੁਜਾਰਾ 41 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ SENA ਦੇਸ਼ਾਂ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ।

  • 11 - ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ (41 ਮੈਚ)
  • 10 - ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (30 ਮੈਚ)
  • 10 - ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (31 ਮੈਚ)
  • 10 - ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ (34 ਮੈਚ)
  • 10 - ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ (38 ਮੈਚ)
  • 10 - ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (48 ਮੈਚ)

