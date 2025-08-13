ETV Bharat / sports

ਬਠਿੰਡਾ: ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਗਰਗ ਨੇ ਚੈੱਸ (ਸ਼ਤਰੰਜ) 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਣ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਸਾਲ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1,452 ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈੱਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ-9 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈੱਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (FIDE) ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਤਰੰਜ (Chess) ਖੇਡ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ "ਚੈਕਮੇਟ" ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ?

ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁਕੁਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਨੂੰ ਜਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ ਬਾ-ਕਮਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਮੁਕੁਲ ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਚੈੱਸ ਕੋਚ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਸਾਢੇ ਕੁ 4 ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਮੁਕੁਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਨੇ 2 ਰੇਟਿੰਗ ਕੱਢੀ। - ਮੀਨੂੰ, ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਦੀ ਮਾਂ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡੇ

ਤਨਿਸ਼ਕਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਕਈ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਗੁੜਗਾਂਵ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰੰਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾੱਪਰ ਤਨਿਸ਼ਕਾ

ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਮੀਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾੱਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੰਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 7-8 ਘੰਟੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ।

- ਮੀਨੂੰ, ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਦੀ ਮਾਂ

ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਿਲ

ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਚੈੱਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (ਅੰਡਰ-9) ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵੁਮੈਨਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਕੋਲ ਮੈਡਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਮੈਂਟੋਜ਼ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਹਨ ਕਿ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ।

ਜੀਐਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਨਿਸ਼ਕਾ

ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਮੀਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਜੀਐਮ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀ। ਪਰ, ਅਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਡਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ। ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵੇ।

ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ GM ਅਤੇ IM?

FIDE-ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਈਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ (GM) ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ (IM) ਵਰਗੇ ਖਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਆਮ ਰੇਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਂਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:-

  1. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ [Beginner] (1200 ਤੋਂ ਘੱਟ): ਸ਼ਤਰੰਜ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
  2. ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ [Intermediate] (1200-1600): ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ।
  3. ਐਡਵਾਂਸਡ Advanced [1600-2000]: ਖੇਡ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਖਿਡਾਰੀ।
  4. ਮਾਹਿਰ/ਮਾਸਟਰ [Expert/Master] (2000-2400): ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਖਿਡਾਰੀ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ, ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ।
  5. ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ [Grand Master] (2400 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ): ਸ਼ਤਰੰਜ ਹੁਨਰ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  6. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ [International Master] (2400-2499): chess.com ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ FIDE ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ।
  7. FIDE ਮਾਸਟਰ [FIDE Master] (2300-2399): ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ FIDE ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ।
  8. ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ [National Master] (2200-2399): ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ USCF।
  9. ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਸਟਰ [Senior Master] (2400 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ): ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ USCF।

ਕੀ ਹੈ FIDE?

FIDE, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "Federation Internationale des Echecs", ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

FIDE ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1924 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ "Gens una sumus" ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ"। ਸੰਨ 1999 ਵਿੱਚ, FIDE ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ (IOC) ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾ, ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਮਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ FIDE ਵਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈੱਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (FIDE) ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟਿਡ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ FIDE ਸ਼ਤਰੰਜ ਰੇਟਿੰਗ 1000 Elo ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਿੰਗ 2851 ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਮੈਗਨਸ ਕਾਰਲਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1500 ਅਤੇ 2000 ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਡੀ ਗੁਕੇਸ਼ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ: ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਗਰਗ ਨੇ ਚੈੱਸ (ਸ਼ਤਰੰਜ) 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਣ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਸਾਲ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1,452 ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈੱਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ-9 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈੱਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (FIDE) ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਤਰੰਜ (Chess) ਖੇਡ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ "ਚੈਕਮੇਟ" ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Chess ਦੀ ਨੰਨੀ 'ਜਾਦੂਗਰ' ਤਨਿਸ਼ਕਾ (ETV Bharat)

ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ?

ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁਕੁਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਨੂੰ ਜਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ ਬਾ-ਕਮਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਮੁਕੁਲ ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਚੈੱਸ ਕੋਚ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਸਾਢੇ ਕੁ 4 ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਮੁਕੁਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਨੇ 2 ਰੇਟਿੰਗ ਕੱਢੀ। - ਮੀਨੂੰ, ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਦੀ ਮਾਂ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡੇ

ਤਨਿਸ਼ਕਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਕਈ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਗੁੜਗਾਂਵ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰੰਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾੱਪਰ ਤਨਿਸ਼ਕਾ

ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਮੀਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾੱਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੰਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 7-8 ਘੰਟੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ।

- ਮੀਨੂੰ, ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਦੀ ਮਾਂ

ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਿਲ

ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਚੈੱਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (ਅੰਡਰ-9) ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵੁਮੈਨਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਕੋਲ ਮੈਡਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਮੈਂਟੋਜ਼ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਹਨ ਕਿ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ।

ਜੀਐਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਨਿਸ਼ਕਾ

ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਮੀਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਜੀਐਮ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀ। ਪਰ, ਅਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਡਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ। ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵੇ।

ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ GM ਅਤੇ IM?

FIDE-ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਈਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ (GM) ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ (IM) ਵਰਗੇ ਖਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਨਿਸ਼ਕਾ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਆਮ ਰੇਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਂਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:-

  1. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ [Beginner] (1200 ਤੋਂ ਘੱਟ): ਸ਼ਤਰੰਜ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
  2. ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ [Intermediate] (1200-1600): ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ।
  3. ਐਡਵਾਂਸਡ Advanced [1600-2000]: ਖੇਡ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਖਿਡਾਰੀ।
  4. ਮਾਹਿਰ/ਮਾਸਟਰ [Expert/Master] (2000-2400): ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਖਿਡਾਰੀ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ, ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ।
  5. ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰ [Grand Master] (2400 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ): ਸ਼ਤਰੰਜ ਹੁਨਰ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  6. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ [International Master] (2400-2499): chess.com ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ FIDE ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ।
  7. FIDE ਮਾਸਟਰ [FIDE Master] (2300-2399): ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ FIDE ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ।
  8. ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ [National Master] (2200-2399): ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ USCF।
  9. ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਸਟਰ [Senior Master] (2400 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ): ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ USCF।

ਕੀ ਹੈ FIDE?

FIDE, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "Federation Internationale des Echecs", ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

FIDE ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1924 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ "Gens una sumus" ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ"। ਸੰਨ 1999 ਵਿੱਚ, FIDE ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ (IOC) ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾ, ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਮਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿੱਚ FIDE ਵਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈੱਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (FIDE) ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟਿਡ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ FIDE ਸ਼ਤਰੰਜ ਰੇਟਿੰਗ 1000 Elo ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟਿੰਗ 2851 ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਮੈਗਨਸ ਕਾਰਲਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1500 ਅਤੇ 2000 ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਡੀ ਗੁਕੇਸ਼ ਹੈ।

