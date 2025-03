ETV Bharat / sports

SA vs NZ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅੱਜ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਡ-11 ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣੋ - SOUTH AFRICA VS NEW ZEALAND PREVIEW

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Sports Team Published : Mar 5, 2025, 11:57 AM IST