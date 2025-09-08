ਯੂਐਸ ਓਪਨ 2025: ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਖਿਤਾਬ, ਬਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਖਿਡਾਰੀ
ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਜ਼ ਨੇ ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ 2025 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
Published : September 8, 2025 at 4:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ 2025 ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ (ਏਟੀਪੀ) ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
CARLOS ALCARAZ IS A SIX-TIME GRAND SLAM CHAMPION! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/PKOOVZTF4F— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025
ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਸਿਨਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਜਿੱਤਿਆ
21 ਸਾਲਾ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜੋਰਨ ਬੋਰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਨਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 ਰਿਹਾ। ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਘੰਟੇ ਅਤੇ 42 ਮਿੰਟ ਲਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਸਿਨਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਨੇਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਵਿੰਬਲਡਨ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਰ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਤ ਕੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈੱਟ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਾਲਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਨੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੈਕਹੈਂਡ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ 11 ਵਿਨਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ 6-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ।
poppin' bottles with Carlos Alcaraz! 🍾 pic.twitter.com/NlDyrK6CzK— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2025
ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਮਜਬੂਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨਰ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਗਿਆ। 24 ਸਾਲਾ ਇਤਾਲਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੁੱਝਿਆ ਰੱਖਿਆ, ਕਰਾਸ-ਕੋਰਟ ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੈੱਟ 6-3 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਚ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸੈੱਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ।
How Carlitos' second US Open title sounded on US Open radio 🔊 pic.twitter.com/mL0KkTfzyc— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025
ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।' ਫਿਰ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿੱਘ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਨਿਸ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'