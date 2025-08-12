ETV Bharat / sports

ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ: 19.4 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 23 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋਈ ਟੀਮ, 5 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਖਤਮ - CANADA VS ARGENTINA

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ

ਅੰਡਰ 19 ਵਿਸ਼ਵ ਕਪਲੀਫਾਇਰ
ਅੰਡਰ 19 ਵਿਸ਼ਵ ਕਪਲੀਫਾਇਰ (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2025 at 5:55 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ।

ਸੱਤ ਜ਼ੀਰੋ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਾਧੂ

ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ 19.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 23 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 7 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਧੂ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

How Canada beat Argentina in just five balls in the Under 19 World Cup qualifiers
ਕੈਨੇਡਾ ਬਨਾਮ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਕੋਰਕਾਰਡ (ICC website screen grab)

5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਮੇਡਨ ਓਵਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਗਮਨਦੀਪ ਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਮੇਡਨ ਓਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਕੀਤਾ ਹਾਸਿਲ

24 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਓਪਨਰ ਧਰਮ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਪਤਾਨ ਯੁਵਰਾਜ ਸਮਰਾ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚਾਰ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਵਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 295 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

How Canada beat Argentina in just five balls in the Under 19 World Cup qualifiers
ਕੈਨੇਡਾ ਬਨਾਮ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਕੋਰਕਾਰਡ (ICC website screen grab)

ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ

ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7 ਤੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬਰਮੂਡਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਰੌਬਿਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਖੇਡਣਗੇ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਟੀਮ 2026 ਦੇ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਡਰ-19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ 2026 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਮੀਬੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 16 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਪੰਜ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ।

