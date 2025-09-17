ਕੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕੇਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਸਮੀਕਰਨ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ 4 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
Published : September 17, 2025 at 12:16 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲੀਗ ਮੈਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ 8 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 2 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਅੰਕ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 2 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 3 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰ 4 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅੰਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਜਿਸਦਾ ਰਨ ਰੇਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਸੁਪਰ 4 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਨ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
|ਟੀਮ
|ਮੈਚ
|ਜਿੱਤ
|ਹਾਰ
|ਸਕੋਰ
|ਕੁੱਲ ਰਨ-ਰੇਟ
|ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ
|2
|2
|0
|4
|1.546
|ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
|3
|2
|1
|4
|-0.27
|ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ
|2
|1
|1
|2
|2.15
- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ -0.270 ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ-ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ।
- ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅੰਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ 1.546 ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (-0.270) ਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਮਾਇਨਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਰਨ ਰੇਟ ਪਲੱਸ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਨ ਰੇਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।