ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ BWF ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025 ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਟਲਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਐਡੀਦਾਸ ਅਰੇਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਤਵਿਕਸਾਈਰਾਜ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਡਬਲਜ਼ ਜੋੜੀ ਸਾਤਵਿਕਸਾਈਰਾਜ ਰੈਂਕੀਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ 9ਵੀਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋੜੀ ਨੇ 43 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਦੇ ਲਿਊ ਕੁਆਂਗ ਹੇਂਗ ਅਤੇ ਯਾਂਗ ਪੋ ਹਾਨ ਨੂੰ 22-20, 21-13 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੀਨੀ ਜੋੜੀ ਲਿਆਂਗ ਵੇਈ ਕੇਂਗ ਅਤੇ ਵਾਂਗ ਚਾਂਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਰੁਪਾਥੇਵੇਨ ਲੇਤਸ਼ਾਨਾ ਨੂੰ 21-19, 21-15 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਮੈਚ ਸਿੱਧੇ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ 15ਵੀਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ 12-18 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੈੱਟ 21-19 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕਰੁਪਾਥੇਵੇਨ ਲੇਤਸ਼ਾਨਾ ਨੂੰ 21-15 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਚੀਨ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਵਾਂਗ ਝੀਯੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਰੁਵ ਕਪਿਲਾ ਅਤੇ ਤਨੀਸ਼ਾ ਕ੍ਰਾਸਟੋ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਈਆਂ
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਧਰੁਵ ਕਪਿਲਾ ਅਤੇ ਤਨੀਸ਼ਾ ਕ੍ਰਾਸਟੋ ਦੀ 16ਵੀਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋੜੀ ਨੇ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੂਆ ਮੈਗੀ ਅਤੇ ਮੋਆ ਰਿਆਨ ਨੂੰ 21-11, 21-16 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਚੀਨ ਦੇ ਟੈਂਗ ਚੁਨ ਮੈਨ ਅਤੇ ਤਸੇ ਯਿੰਗ ਸੁਏਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।
3 matches played. 3 wins. 🔥— BAI Media (@BAI_Media) August 26, 2025
A delightful Day 2 in Paris for Indian shuttlers!
📸 @badmintonphoto pic.twitter.com/KWXkUQX2Vj
ਐਚ.ਐਸ. ਪ੍ਰਣਯ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆਈ। ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਐਚ.ਐਸ. ਪ੍ਰਣਯ ਡੈਨਿਸ਼ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ ਐਂਡਰਸ ਐਂਟੋਨਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਣਯ 21-7, 17-21, 21,23 ਨਾਲ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।