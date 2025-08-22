ETV Bharat / sports

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਯੋ-ਯੋ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ? - BRONCO TEST

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋ-ਯੋ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

BRONCO TEST
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 22, 2025 at 3:16 PM IST

2 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਲਈ ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋ-ਯੋ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਯੋ-ਯੋ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ।

ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ?

ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਐਰੋਬਿਕ ਰਨਿੰਗ ਡ੍ਰਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 20, 40 ਅਤੇ 60 ਮੀਟਰ ਸ਼ਟਲ ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸੈੱਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ੍ਹ 1,200 ਮੀਟਰ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੈਸਟ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

'ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਗੂ'

ਐਡਰੀਅਨ ਲੇ ਰੌਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕੋਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੌੜਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੋ-ਯੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਯੋ-ਯੋ ਟੈਸਟ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤਾਕਤ ਕੋਚ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਸੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੋ-ਯੋ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ 20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਗਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ 40 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯੋ-ਯੋ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17.1 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

'ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ'

ਯੋ-ਯੋ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੋ-ਯੋ ਟੈਸਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਨਿਰੰਤਰ ਐਰੋਬਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਫਿਟਨੈਸ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'


ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਮਿੰਟ 15 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਅਤੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ 8 ਮਿੰਟ 30 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ, ਯੋ-ਯੋ ਟੈਸਟ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਫਿਟਨੈਸ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਲਈ ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋ-ਯੋ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਯੋ-ਯੋ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ।

ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ?

ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਐਰੋਬਿਕ ਰਨਿੰਗ ਡ੍ਰਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 20, 40 ਅਤੇ 60 ਮੀਟਰ ਸ਼ਟਲ ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸੈੱਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ੍ਹ 1,200 ਮੀਟਰ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੈਸਟ 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

'ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਗੂ'

ਐਡਰੀਅਨ ਲੇ ਰੌਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕੋਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੌੜਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੋ-ਯੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਯੋ-ਯੋ ਟੈਸਟ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤਾਕਤ ਕੋਚ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਸੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੋ-ਯੋ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ 20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਗਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ 40 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯੋ-ਯੋ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17.1 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

'ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ'

ਯੋ-ਯੋ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੋ-ਯੋ ਟੈਸਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ ਨਿਰੰਤਰ ਐਰੋਬਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਫਿਟਨੈਸ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'


ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਮਿੰਟ 15 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਅਤੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ 8 ਮਿੰਟ 30 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟ, ਯੋ-ਯੋ ਟੈਸਟ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਫਿਟਨੈਸ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਬ੍ਰੋਂਕੋ ਟੈਸਟਯੋ ਯੋ ਟੈਸਟਟੀਮ ਇੰਡੀਆBCCIBRONCO TEST

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਲੀਵਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ?

ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 7 ਕਸਰਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਡਰਿੰਕ

ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਕੀ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ? ਜਾਣੋ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.