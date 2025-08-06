Brazilian Footballer dies: ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਜੇਫਰਸਨ ਮਰਲੀ ਦੀ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 27 ਸਾਲਾ ਜੇਫਰਸਨ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਦੀ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਨਦੀ ਬੀਚ ਉੱਤਰੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਗਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ। ਜੇਫਰਸਨ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਇਆ। ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੇਫਰਸਨ ਮਰਲੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕਲੱਬ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਸੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਫਰਸਨ ਮਰਲੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮਾਟੋ ਗ੍ਰੋਸੋ ਡੋ ਸੁਲ ਦੇ ਉਨਿਆਓ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕਲੱਬ ਡੇਸਪੋਰਟੀਵੋ ਕੈਲਡੇਲਾਸ ਲਈ ਗੋਲਕੀਪਰ ਵਜੋਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਨਵਿਆਇਆ ਸੀ।
ਜੈਫਰਸਨ ਦੇ ਕਲੱਬ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸੋਗ
ਜੈਫਰਸਨ ਦੇ ਕਲੱਬ ਡੇਸਪੋਰਟੀਵੋ ਕੈਲਡੇਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੈਫਰਸਨ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਵਿਆਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਲੱਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਜੈਫਰਸਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ।'
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਦੀ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਲਿਵਰਪੂਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਡਿਓਗੋ ਜੋਟਾ ਦੀ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।