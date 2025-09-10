ETV Bharat / sports

ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਬਣੇਗਾ ਨੰਬਰ 1 ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2025 at 3:21 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅੱਜ 10 ਸਤੰਬਰ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਅੱਜ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀ-20 ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਾਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ।

ਯੂਏਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵਿਕਟਾਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 100 ਵਿਕਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਵਿਕਟ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ 63 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ 99 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ 8.30 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਅਤੇ 18.3 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 9 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣਨਗੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ'

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀ-20 ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਲਈ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 100 ਵਿਕਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਖਰ 'ਤੇ

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ 99 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ 96, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ 94, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ 90 ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ 89 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

  1. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ: ਮੈਚ- 63, ਵਿਕਟਾਂ- 99
  2. ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ: ਮੈਚ- 80, ਵਿਕਟਾਂ- 96
  3. ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ: ਮੈਚ- 113, ਵਿਕਟਾਂ- 94
  4. ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ: ਮੈਚ- 87, ਵਿਕਟਾਂ- 90
  5. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ: ਮੈਚ- 70, ਵਿਕਟਾਂ- 89

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 100 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮੱਧਮ ਗਤੀ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਬੱਟ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 66ਵੇਂ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 100 ਵਿਕਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਆਪਣੇ 64ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

100 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼

  1. ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਬੱਟ (ਬਹਿਰੀਨ) - ਮੈਚ 66
  2. ਹੈਰਿਸ ਰਉਫ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) - ਮੈਚ 71
  3. ਮਾਰਕ ਅਡੇਅਰ (ਆਇਰਲੈਂਡ) - ਮੈਚ 72
  4. ਬਿਲਾਲ ਖਾਨ (ਓਮਾਨ) - ਮੈਚ 72
  5. ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) - ਮੈਚ 74

