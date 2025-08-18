ETV Bharat / sports

ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ, ਸੀਐੱਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੀਤੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ

ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ 2025 ਦੇ ਮਾਸਕਟ 'ਚਾਂਦ' ਅਤੇ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਗੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣੋ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2025 at 3:08 PM IST

ਨਾਲੰਦਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜਗੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ 2025 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 1 ਐਨ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ 'ਸੰਕਲਪ' ਵਿਖੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਸਕਟ 'ਚਾਂਦ' ਅਤੇ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਫੀ ਗੌਰਵ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ।

ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ 2025

ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025

ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਪੁਰਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰਾਜਗੀਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜਗੀਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

'ਚਾਂਦ' ਹਾਕੀ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ:

ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਮਾਸਕੌਟ 'ਚਾਂਦ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਨਵਰ ਬਾਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਮਤ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲਾਲ ਚੋਗਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 'ਚਾਂਦ' ਨਾਮ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਮਾਸਕੌਟ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕਿ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਬਾਘ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ:

29 ਅਗਸਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ

ਟਰਾਫੀ ਗੌਰਵ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ:

ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਫੀ ਗੌਰਵ ਯਾਤਰਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੇਨਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਾਜਗੀਰ:

ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਪੀ.ਆਰ. ਸਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਲਗਾਅ ਹੈ। ਰਾਜਗੀਰ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਨ।

"ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਬਿਹਾਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਗੀਰ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਨ।" - ਪੀ.ਆਰ. ਸਰਾਜੇਸ਼, ਗੋਲਕੀਪਰ, ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ

ਸੀਐੱਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੀਤੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ

ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ:

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੋਲਾ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ. ਸਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਸਕਟ 'ਚਾਂਦ' ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖਿਡਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ:

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਮਹਿਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਤਿਯਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬੀ. ਰਾਜੇਂਦਰ, ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਵਿੰਦਰਨ ਸ਼ੰਕਰਨ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

