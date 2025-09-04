ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ

ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ 2025 ਰਾਜਗੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ (ETV Bharat)
September 4, 2025

ਰਾਜਗੀਰ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਗੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਹੁਣ ਸੁਪਰ-4 ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸੁਪਰ-4 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਨਾਮ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ:

ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਸੁਪਰ-4 ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੂਲ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 15-0 ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਾਕੀ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੋਰੀਆ ਬਨਾਮ ਚੀਨ:

ਸੁਪਰ-4 ਮੈਚ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰੀਆਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਸੁਪਰ-4 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਚ:

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜਗੀਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਖਚਾਖਚ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਲ-ਏ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ 15-0 ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ:

ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਚਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸੁਖਜੀਤ ਅਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਨੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰ-4 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ:

ਰਾਜਗੀਰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸਿੱਧੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ।

