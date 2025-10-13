ETV Bharat / sports

ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕੋਚ 'ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Arshad Nadeem Coach Banned
ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 4:23 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਸਲਮਾਨ ਇਕਬਾਲ ਬੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਅਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਚ, ਸਲਮਾਨ ਇਕਬਾਲ ਬੱਟ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ, ਸਲਮਾਨ ਇਕਬਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋ ਸਟਾਰ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਨਦੀਮ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੇਠ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ, 2022 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਅਤੇ 2022 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ 2022 ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ 2025 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਦੀਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਾਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਦੀਮ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 92.97 ਮੀਟਰ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ 89.45 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਉਸੇ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਦੀਮ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਥਲੀਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਦੀਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

