RCB ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਮੈਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ... - BENGALURU STAMPEDE

Reaction on RCB Compensation: RCB ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2025 at 7:46 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਐਮ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇੜੇ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RCB ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

RCB ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "4 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ RCB ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਖਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਮਦਰਦੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੈ।"

ਬੰਗਲੌਰ ਭਗਦੜ
ਬੰਗਲੌਰ ਭਗਦੜ (IANS PHOTO)

ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਆਰਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭੌਮਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਡੀ.ਐਚ. ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਕੇਐਸਸੀਏ) ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ

ਤੁਮਕੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਤਤਕਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਨੋਜ ਸਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਦਰਦ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।'

ਚਿਕਬੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੇਟੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਕੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।'

ਆਰਸੀਬੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ ਭਗਦੜ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਬੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

