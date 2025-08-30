ETV Bharat / sports

ਬੰਗਲੁਰੂ ਹਾਦਸਾ: RCB ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਐਮ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਗਦੜ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ।

BENGALURU STAMPEDE
RCB ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ (IANS)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ (ਆਰਸੀਬੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਐਮ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, '4 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਰਸੀਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਖਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ।'

ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਮਦਰਦੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 𝗥𝗖𝗕 𝗖𝗔𝗥𝗘𝗦 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹਰ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।'

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ 𝗥𝗖𝗕 𝗖𝗔𝗥𝗘𝗦 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।

ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (IANS)

ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਦਸਾ ?

4 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਅੰਦਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੋਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।

