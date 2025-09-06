BCCI ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ, ਕੀ ਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਵਨਡੇ ਕਪਤਾਨ ?

India A squad: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਏ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 6, 2025 at 6:11 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮਲਟੀ-ਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 16 ਤੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 23 ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਲਟੀ-ਡੇ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਅਈਅਰ ਵਨਡੇ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਗੇ?
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਏ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਈਅਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਮਨਿਊ ਈਸ਼ਵਰਨ, ਐਨ ਜਗਦੀਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ, ਆਯੁਸ਼ ਬਡੋਨੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਤਨੁਸ਼ ਕੋਟੀਅਨ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ
ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ-ਸਿਰਾਜ
ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਲਟੀ-ਡੇ ਮੈਚ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਲਟੀ-ਡੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।