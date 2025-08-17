ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) 2025-26 ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਂਡਰਸਨ-ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਟਰਾਫੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਵੋਕਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ICC ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੱਟ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਤ ਦੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੱਟ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ ਵੋਕਸ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸੱਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ?
- ਸੱਟ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਸੱਟ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸੱਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
- ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਰਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।
- ਅੰਪਾਇਰ, ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੇਸ ਬਦਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਫਿਰ ਰੈਫਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨੁਚਿਤ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਜ਼ਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਟਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ?
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲ-ਬਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-19 ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀਕੇ ਨਾਇਡੂ ਟਰਾਫੀ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਪ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਜਾਂ ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ-ਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।