ETV Bharat / sports

BCCI ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ

BCCI ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਟੀਮ ਇੰਡਆ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ।

ASIA CUP 2025 FINAL
BCCI ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ (ANI)
author img

By ANI

Published : September 29, 2025 at 6:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਦੁਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ T20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ'

ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਫਾਈਨਲ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਵਾਈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ T20I ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਨੌਵਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ODI ਐਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

'SKY ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ'

ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ T20I ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। SKY ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 18 T20I ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗੁਆਏ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ ਹਨ।

'21 ਕਰੋੜ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ'

ਇੱਕ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, BCCI ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "3 ਝਟਕੇ, 0 ਜਵਾਬ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ।"

'ਵਧੀਆ ਅਗਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ'

ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ (38 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 57, ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ) ਅਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ (35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 46, ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ) ਵਿਚਕਾਰ 84 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪਿਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ (4/30) ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ (2/30) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 12.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 113/1 ਤੋਂ 19.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 146 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਮਰਾਹ (2/25) ਨੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।

'ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ'

ਰਨ-ਚੇਜ਼ ਦੌਰਾਨ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ (3/29) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 20/3 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (53 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 69*, ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ) ਨੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 24, ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕੇ ਨਾਲ) ਨਾਲ 57 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ (22 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 33, ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਨਾਲ) ਨੇ ਤਿਲਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਜੇਤੂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। (ANI)

For All Latest Updates

TAGGED:

BCCIਟੀਮ ਇੰਡੀਆਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡASIA CUP 2025ASIA CUP 2025 FINAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਈਆਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਬੀਪੀ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧੂਪ... ਇਸ ਨਾਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.