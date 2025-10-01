ETV Bharat / sports

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਟੇਕੇ ਗੋਡੇ, ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ BCCI ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ !

ਏਸੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੂੰ BCCI ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ।

BCCI DISPUTE WITH PCB
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਟੇਕੇ ਗੋਡੇ (ap)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2025 at 3:04 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਪਰ ਟਰਾਫੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਸੀਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਰਾਫੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਕਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਟਰਾਫੀ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।

'ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ'

ਦਰਅਸਲ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਨਕਵੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਏਸੀਸੀ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ।"

'ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ'

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵਾਂਗ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਰਾਫੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

PCB CHAIRMAN MOHSIN NAQVI
ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ BCCI ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ! (ians)


'ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ'


ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ੇਲਾਰ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਨੂੰ ਏਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੇਲਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਕਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

'ਨਕਵੀ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ'

ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਕਵੀ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਕਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ੇਲਾਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।

'ਟਰਾਫੀ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ'

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟਰਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਏਸੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ।" ਨਕਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।" ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਰਾਫੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਨੂੰ ਏਸੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

TAGGED:

ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲਟੀਮ ਇੰਡੀਆBCCIBCCI DISPUTE WITH PCB

