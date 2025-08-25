ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਤੋਂ Dream11 ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰ/ਜਰਸੀ ਪਾਰਟਨਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ Dream11, ਦਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, BCCI ਅਤੇ Dream11 ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। BCCI ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਜੀਤ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ANI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'BCCI ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ'।
BCCI and Dream 11 are discontinuing their relationship after the Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025, was passed. BCCI will ensure not to indulge with any such organisations ahead in future: BCCI Secretary Devajit Saikia to ANI pic.twitter.com/RCJ5lTHvB3— ANI (@ANI) August 25, 2025
BCCI ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
Dream11 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ 2023 ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। Dream11 ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ BCCI ਨੂੰ 358 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ BCCI ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ BCCI ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਗੀ।
Dream11 to part ways with BCCI as lead sponsor after Online Gaming Bill passage— ANI Digital (@ani_digital) August 25, 2025
Read @ANI Story | https://t.co/S9gD1vyVQR#BCCI #Dream11 #OnlineGamingBill2025 pic.twitter.com/vKmffE3rdP
ਨਵਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਰਸੀ 'ਤੇ ਕਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰੋ, ਜ਼ੀਰੋਧਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਟੋਇਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਪਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
🚨 BCCI BREAKS TIE WITH DREAM 11. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 25, 2025
- The BCCI has parted ways with Dream XI and says to not indulge with such organisations in future. (TOI). pic.twitter.com/ifYJrP6cwj
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਖੇਡਾਂ, ਰੰਮੀ, ਪੋਕਰ, ਲਾਟਰੀ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ) 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।