ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੇ ਮਰਚੈਂਟ, ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ, ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਪਟੌਦੀ, ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹਾਨ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਓ 1930 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ, ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ:
- 1930 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
ਲਾਲਾ ਅਮਰਨਾਥ, ਵਿਜੇ ਮਰਚੈਂਟ, ਅਤੇ ਸਈਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ: ਹਰੇਕ ਨੇ 1 ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
- 1940 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ: 4 ਸੈਂਕੜੇ (25 ਪਾਰੀਆਂ)। ਵਿਜੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ।
- 1950 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
ਪੋਲੀ ਉਮਰੀਗਰ: 7 ਸੈਂਕੜੇ (70 ਪਾਰੀਆਂ)। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਮਰੀਗਰ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ।
- 1960 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਪਟੌਦੀ: 6 ਸੈਂਕੜੇ (71 ਪਾਰੀਆਂ)। ਪਟੌਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
- 1970 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ: 22 ਸੈਂਕੜੇ (117 ਪਾਰੀਆਂ)। ਗਾਵਸਕਰ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣੇ।
- 1980 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ: 13 ਸੈਂਕੜੇ (199 ਪਾਰੀਆਂ) / ਦਿਲੀਪ ਵੈਂਗਸਰਕਰ: 13 ਸੈਂਕੜੇ (221 ਪਾਰੀਆਂ)। ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।
- 1990 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ: 46 ਸੈਂਕੜੇ (330 ਪਾਰੀਆਂ)। 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਸਚਿਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।
- 2000 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ: 42 ਸੈਂਕੜੇ (358 ਪਾਰੀਆਂ)। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ।
- 2010 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ: 69 ਸੈਂਕੜੇ (431 ਪਾਰੀਆਂ)। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ।
- 2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ: 18 ਸੈਂਕੜੇ (143 ਪਾਰੀਆਂ)। ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਗਈ ਐਂਡਰਸਨ-ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਟਰਾਫੀ 2025 ਵਿੱਚ 4 ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੈ।