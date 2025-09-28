ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਗੁਣਤਾਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੀ ਨੇ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੈ।
Published : September 28, 2025 at 12:35 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: 'ਮੇਰੀ 14 ਸਾਲਾਂ ਧੀ ਗੁਨਤਾਸ ਕੌਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।' ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਵੂਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੀ 14 ਸਾਲਾ ਗੁਣਤਾਸ ਨੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਈ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਗੁਣਤਾਸ
ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਗੁਣਤਾਸ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਤਾਸ ਬਰਾਉਣਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ CISCE ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ।" ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਣਤਾਸ ਕੌਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ
ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਗੁਣਤਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਡ ਕੋਚ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ।"
ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ
ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਗੁਣਤਾਸ ਕੌਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਢੋਲ ਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਗੁਣਤਾਸ ਕੌਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਪਿਤਾ ਸਣੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ
ਗੁਣਤਾਸ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਣਤਾਸ ਕੌਰ ਦਾ ਢੋਲ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"