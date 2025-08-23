ETV Bharat / sports

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ - ASIA CUP 2025

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ASIA CUP 2025
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 1:36 PM IST

2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 16 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ 20 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯਾਸੀਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਟਨ ਦਾਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂਰੂਲ ਹਸਨ ਅਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸੈਫ ਹਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। 31 ਸਾਲਾ ਨੂਰੂਲ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸੈਫ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2023 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਮਿਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਨਜ਼ਮੁਲ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਿਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਮਿਆ ਸਰਕਾਰ, ਤਨਵੀਰ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ-ਬਾਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ:

ਲਿਟਨ ਦਾਸ (ਕਪਤਾਨ), ਤੰਜੀਦ ਹਸਨ, ਪਰਵੇਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਇਮੋਨ, ਸੈਫ ਹਸਨ, ਤੌਹੀਦ ਹਿਰਦੌਏ, ਜੈਕਰ ਅਲੀ ਅਨਿਕ, ਸ਼ਮੀਮ ਹੁਸੈਨ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ ਸੋਹਨ, ਸਾਕਿਬ ਮੇਹੇਦੀ ਹਸਨ, ਰਿਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ, ਨਸੂਮ ਅਹਿਮਦ, ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਹਸਨ, ਸ਼ੌਕੀਫੁਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਸ਼ੋਫੀਜ਼ੁਰ ਹਸਨ ਅਹਿਮਦ, ਸ਼ੌਕੀਫੁਲ ਅਹਿਮਦ, ਸ਼ੌਕੀਫੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਉਦੀਨ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13 ਅਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ।

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕੈਂਪ ਲਈ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਲਵਾ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਯਾਸੀਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ 2024 ਦੇ ਏਸੀਸੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੱਪ ਰਾਹੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। 2004, 2008, 2018 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਟੀਮ:
ਯਾਸਿਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ (ਕਪਤਾਨ), ਬਾਬਰ ਹਯਾਤ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅਲੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਿਆਜ਼ਾਕਤ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਨਸਰੁੱਲਾ ਰਾਣਾ, ਮਾਰਟਿਨ ਕੋਏਟਜ਼ੀ, ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਰਾਥ, ਅਹਿਸਾਨ ਖਾਨ, ਕਲਹਾਨ ਮਾਰਕ ਚਾੱਲੂ, ਆਯੂਸ਼ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਇਜਾਜ਼-ਏਜਾਜ਼ ਖਾਨ, ਅਤ-ਏਜਾਜ਼ ਖਾਨ, ਅਤ-ਏਜਾਕ-ਏ-ਕ ਮਹਿਮੂਦ, ਅਨਸ ਖਾਨ, ਹਾਰੂਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ, ਅਲੀ-ਹਸਨ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਵਾਸੀਫ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਗਜ਼ਨਫਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਹੀਦ

