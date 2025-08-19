ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਚ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦੌੜ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਜਾਂ ਕੈਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਘਟਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਆਓ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੌੜ ਬਣਾਏ, ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਲਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਚ ਫੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀ-20 ਮੈਚ
2010 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। 151 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ 149 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 1 ਦੌੜ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਮੈਨ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨਾਥਨ ਬ੍ਰੈਕਨ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬ੍ਰੈਕਨ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕੈਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰੈਕਨ ਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ, ਬ੍ਰੈਕਨ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੌੜਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕਿਆ।
ਨਾਥਨ ਬ੍ਰੈਕਨ ਦੀ ਘਾਤਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ
ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰੈਕਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਾਤਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਨ-ਵੇਅ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 16 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਡਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਬ੍ਰੈਕਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੀਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 6 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮੈਚ 1 ਦੌੜ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਬ੍ਰੈਕਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 12 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਥਨ ਬ੍ਰੈਕਨ ਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੈਕਨ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰੈਕਨ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨਾਥਨ ਬ੍ਰੈਕਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 5 ਟੈਸਟ, 116 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ 19 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24.37 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 174 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।