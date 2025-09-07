ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਅੱਜ, ਰਾਜਗੀਰ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ
ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 'ਹੀਰੋ ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ' ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : September 7, 2025 at 12:41 PM IST
ਪਟਨਾ/ਰਾਜਗੀਰ: ਹੀਰੋ ਮੈਨਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਰਾਜਗੀਰ 2025 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੁਪਰ-4 ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 7-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 10 ਦਿਨਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਜ ਰਾਜਗੀਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਜਿੱਤ:
ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ। ਚੌਥੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਏਰੀਅਲ ਪਾਸ 'ਤੇ ਕਰਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾਨੰਦ ਲਾਕੜਾ ਨੇ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ। ਸੱਤਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੀਬਾਉਂਡ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ 2-0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ:
ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 18ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ 3-0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਾਲ (37') ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ (39') ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਆਖਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 46ਵੇਂ ਅਤੇ 50ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ 7-0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਨ ਜਵਾਬ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ:
ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲਕੀਪਰ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਾਸਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਕੋਰੀਆ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇਗਾ:
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਸੁਪਰ-4 ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਰੀਆ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ:
ਰਾਜਗੀਰ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਮੈਚ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ:
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ, 7 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਦਮਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਰੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਿਤਾਬ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ?