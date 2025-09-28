ETV Bharat / sports

IND ਬਨਾਮ PAK ਫਾਈਨਲ: ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਚ ਬਾਜੀ? ਜਾਣੋ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਅੰਕੜੇ

India vs Pakistan Final: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2025 at 1:58 PM IST

Asia Cup Final 2025: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਐਤਵਾਰ, 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 8:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ 17ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 16 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਠ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਛੇ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

IND ਬਨਾਮ PAK ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ T20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਲੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 15 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੀ ਜੇਤੂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 21 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 12 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਛੇ ਮੈਚ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਨ।

IND ਬਨਾਮ PAK ਫਾਈਨਲ

ਉਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 10 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਫਾਈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੱਤ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1985 ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, 1998 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕੱਪ ਅਤੇ 2007 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੱਤ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1986 ਆਸਟ੍ਰਲ-ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ (ODI), 1991 ਵਿਲਜ਼ ਟਰਾਫੀ (ਸ਼ਾਰਜਾਹ), 1994 ਆਸਟ੍ਰਲ-ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ (ODI), 1999 ਪੈਪਸੀ ਕੱਪ (ODI), 1999 ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਕੱਪ (ODI), 2008 ਕਿਟਪਲੀ ਕੱਪ (ODI), ਅਤੇ 2017 ICC ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ (ODI) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਿਤੀਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸਥਾਨਜੇਤੂਅੰਤਰ
10/03/1985ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (ODI)ਮੈਲਬੌਰਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਭਾਰਤ8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ
18/04/1986ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ-ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ (ODI)ਸ਼ਾਰਜਾਹ, UAEਪਾਕਿਸਤਾਨ1 ਵਿਕਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤ
25/10/1991ਵਿਲਜ਼ ਟਰਾਫੀ (ਸ਼ਾਰਜਾਹ)ਸ਼ਾਰਜਾਹ, UAEਪਾਕਿਸਤਾਨ72 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ
22/04/1994ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ-ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ (ODI)ਸ਼ਾਰਜਾਹ, UAEਪਾਕਿਸਤਾਨ39 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ
18/01/1998ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕੱਪ (ODI)ਢਾਕਾਭਾਰਤ3 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ
26/03/1999ਪੈਪਸੀ ਕੱਪ (ODI)ਸ਼ਾਰਜਾਹ, UAEਪਾਕਿਸਤਾਨ7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ
01/04/1999ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਕੱਪ (ODI)ਬੰਗਲੌਰਪਾਕਿਸਤਾਨ123 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ
24/09/2007ICC T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਜੋਹਾਨਸਬਰਗ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾਭਾਰਤ5 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ
2008ਕਿਟਪਲੇ ਕੱਪ (ODI)ਢਾਕਾਪਾਕਿਸਤਾਨ25 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ
18/06/2017ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ (ODI)ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡਪਾਕਿਸਤਾਨ180 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਿੱਤਾਂ

ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ 1985 ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ 1998 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ 2007 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਲ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤਾਂ

ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਿੱਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1986 ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਅਭੁੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਦ ਮੀਆਂਦਾਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਛੱਕੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2017 ਆਈਸੀਸੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਓਵਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 180 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਫਾਈਨਲ

28 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਨੌਵਾਂ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਹ ਮੈਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

