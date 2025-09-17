ਸੁਪਰ 4 ਲਈ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ?
Asia Cup 2025: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਇਕਲੌਤੀ ਟੀਮ ਹੈ।
Published : September 17, 2025 at 4:48 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਲਈ ਦੌੜ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੂਏਈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ - ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਟੀਮਾਂ - ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਓਮਾਨ - ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
'ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਭਗ ਕਲੀਅਰ'
ਭਾਰਤ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ'
ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
'ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡਾ'
ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ:
- ਜੇਕਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ:
- ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
- ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 70 ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
- ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ:
- ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
- ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 70 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 12.2 ਓਵਰਾਂ (50 ਗੇਂਦਾਂ) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।