ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਟਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਿਆ ਵਰਦਾਨ, ਜਾਣੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 1986 ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

Team India in Asia Cup: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਕਪਤਾਨ
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਕਪਤਾਨ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2025 at 10:44 PM IST

3 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ?

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1986 ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। 1985 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 146 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1986 ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਣ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਸੀ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਯਾਤਰਾ

ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ। 1997 ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈ। 2000 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 2012, 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 1986 ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਓਨੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਹੈ।

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 1986 ਕਿਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ?

ਭਾਰਤ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ।

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025

ਭਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 8 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ 8 ਵਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 6 ਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

